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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Тальерес де Кордоба
Сентраль Кордоба - Тальерес де Кордоба: обзор матча 03 июня 2024
Сентраль Кордоба
03.06.2024, понедельник, 00:00
Аргентина. Примера, 4 тур
2 : 4
Завершен
Тальерес де Кордоба
9'
B. Barticciotto
48'
B. Barticciotto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Тальерес де Кордоба
84'
Замена
Б. Риверос
️️️️
М. Анхель Наварро
77'
Замена
Р. Соса
️️️️
B. Barticciotto
62'
Желтая карточка
М. Галарса
48'
ГОЛ! 0:2!
B. Barticciotto
9'
ГОЛ! 0:1!
B. Barticciotto
Начало матча
Статистика матча Сентраль Кордоба - Тальерес де Кордоба
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
11
16
Офсайды
1
4
Количество передач
456
362
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.7
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
Новости команд
Все
Сентраль Кордоба
Тальерес де Кордоба
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
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7 января
4
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2025.07.25 11:30
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2025.07.24 21:51
8
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2025.07.24 21:30
1
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
2025.07.25 11:30
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
2025.07.24 21:51
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Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
2025.07.24 21:30
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