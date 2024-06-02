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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Бока Хуниорс
Платенсе - Бока Хуниорс: обзор матча 02 июня 2024
Платенсе
02.06.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Бока Хуниорс
87'
Желтая карточка
М. Мерентьель
83'
Замена
Ф. Фабра
️️️️
Л. Адвинкула
71'
Желтая карточка
К. Медина
60'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
50'
Желтая карточка
P. Fernández
46'
Замена
Н. Бриаско-Балекян
️️️️
Э. Фернандес
36'
Вторая желтая
М. Рохо
5'
Желтая карточка
М. Рохо
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Платенсе - Бока Хуниорс
1
5
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
273
445
Сейвы
4
5
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.34
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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