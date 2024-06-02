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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман: обзор матча 02 июня 2024
Велес Сарсфилд
02.06.2024, воскресенье, 02:15
Аргентина. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Тукуман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
16
Офсайды
1
3
Количество передач
488
300
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
58
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.58
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
Новости команд
Все
Велес Сарсфилд
Атлетико Тукуман
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2025.09.02 22:55
5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2025.08.02 18:59
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2025.09.02 22:55
5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2025.08.02 18:59
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