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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия: обзор матча 25 мая 2024
Ньюэллс Олд Бойз
25.05.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Офсайды
3
2
Количество передач
331
458
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.34
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
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Ньюэллс Олд Бойз
Дефенса и Хустисия
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