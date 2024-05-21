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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Тигре
Росарио Сентраль - Тигре: обзор матча 21 мая 2024
Росарио Сентраль
21.05.2024, вторник, 03:15
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тигре
14'
Г. Марони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росарио Сентраль - Тигре
32'
Желтая карточка
К. Ломонако
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Марони
Начало матча
Статистика матча Росарио Сентраль - Тигре
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
10
Офсайды
4
2
Количество передач
434
459
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.37
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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