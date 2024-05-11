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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе: обзор матча 11 мая 2024
Ньюэллс Олд Бойз
11.05.2024, суббота, 03:15
Аргентина. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Платенсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе
Желтая карточка
И. Рамирес
83'
Начало матча
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
17
Офсайды
1
0
Количество передач
388
272
Сейвы
1
6
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.38
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
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