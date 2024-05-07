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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста
Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 07 мая 2024
Кармиотисса
07.05.2024, вторник, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
1 : 3
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
27'
A. Katsantonis
2'
Л. Нарсинг
19'
A. Frangos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста
68'
Замена
S. Leuko
️️️️
Р. Офори
Замена
K. Rossi
️️️️
S. Charalambous
61'
Замена
А. Думбия
️️️️
П. Психас
61'
ГОЛ! 1:2!
A. Katsantonis
27'
19'
ГОЛ! 0:2!
A. Frangos
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Нарсинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
18
Andreas Violaris
ВР
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
24
R. Gradinaru
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
23
A. Frangos
ЦП
8
Miguelito
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
57
Artemis Spanos
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
82
Rafael Aristeidou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
3-3-1-3
18
12
24
22
Павловец
5
18
13
21
Психас
75
15
10
3-4-3
98
22
Сержиу
78
37
Офори
8
18
44
23
21
22
7
Нарсинг
21
Психас
7
Думбия
7
Думбия
21
Психас
37
Офори
24
24
37
Офори
Остались в запасе
Кармиотисса
Неа Саламис Фамагуста
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
57
Artemis Spanos
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
82
Rafael Aristeidou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
1
Nikolaos Melissas
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
7
Michalis Koumouris
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Остались в запасе
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
57
Artemis Spanos
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
82
Rafael Aristeidou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
7
Michalis Koumouris
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Статистика матча Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
3 : 1
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Koumi, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
Новости команд
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Кармиотисса
Неа Саламис Фамагуста
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2
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6 января
22
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2024.12.09 09:20
1
Гол капитана Кокорина помог «Арису» победить в 1-м туре чемпионата Кипра
2024.08.24 23:13
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