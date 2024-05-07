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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Барнсли
Болтон - Барнсли: обзор матча 07 мая 2024
Болтон
07.05.2024, вторник, 22:00
Англия. Первая лига, 1/2 финала
2 : 3
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Барнсли
43'
А. Коллинз
45+1'
Э. Тоал
36'
С. Косгров
64'
А. Филлипс
76'
С. Косгров
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Барнсли
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
84'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
80'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
А. Коллинз
80'
76'
ГОЛ! 2:3!
С. Косгров
Пас отдал
К. Грант
Замена
К. Демпси
️️️️
П. Магома
76'
69'
Желтая карточка
А. Филлипс
64'
ГОЛ! 2:2!
А. Филлипс
63'
Желтая карточка
К. О'Киффи
62'
Замена
D. Cole
️️️️
Д. МакЭти
62'
Замена
К. Грант
️️️️
Х. Кейн
62'
Замена
Б. Коттер
️️️️
N. Cadden
Желтая карточка
Д. Томасон
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Э. Тоал
Пас отдал
Г. Джонс
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Коллинз
Пас отдал
Д. Когли
43'
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Косгров
Пас отдал
Д. МакЭти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
2
Гетин Джонс
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
4-3-3
1
Бакстер
2
Джонс
18
Тоал
4
Сантуш
2
Когли
8
Шихан
25
Магома
14
Томасон
10
Коллинз
19
Чарльз
14
4-3-3
1
Робертс
28
Уильямс
27
О'Киффи
6
32
Ирл
8
Филлипс
20
Кейн
19
48
9
Косгров
45
МакЭти
25
Магома
10
Демпси
10
Демпси
25
Магома
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
10
Коллинз
20
Адебойежо
20
Адебойежо
10
Коллинз
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
19
37
Коттер
37
Коттер
19
20
Кейн
11
Грант
11
Грант
20
Кейн
45
МакЭти
44
44
45
МакЭти
Остались в запасе
Болтон
Барнсли
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
30
Ben Killip
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Болтон - Барнсли
1
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
14
Офсайды
1
4
Количество передач
342
314
Сейвы
2
1
Точность передач %
66
62
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
- : -
05.12.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
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