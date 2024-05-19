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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 19 мая 2024
Зальцбург
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
7 : 1
Завершен
ЛАСК
7'
С. Койта
8'
Л. Сучич
36'
С. Павлович
61'
Л. Сучич (П)
66'
К. Конате
71'
С. Койта
78'
Д. Нене
25'
М. Усор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - ЛАСК
88'
Замена
L. Wimhofer
️️️️
Ф. Лукенедер
88'
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Любичич
Замена
У. Соле
️️️️
С. Койта
88'
ГОЛ! 7:1!
Д. Нене
Пас отдал
О. Глух
78'
Замена
П. Ратков
️️️️
М. Дьямбу
76'
Замена
А. Терзич
️️️️
Д. Гиндо
76'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Конате
76'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Р. Шимич
76'
ГОЛ! 6:1!
С. Койта
71'
68'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
М. Усор
ГОЛ! 5:1!
К. Конате
Пас отдал
О. Глух
66'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Сучич
61'
Желтая карточка
Р. Шимич
49'
46'
Замена
Л. Пинтор
️️️️
Ф. Стойкович
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Флеккер
Желтая карточка
Ф. Данильюк
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
С. Павлович
Пас отдал
Л. Сучич
36'
25'
ГОЛ! 2:1!
М. Усор
Пас отдал
М. Таловеров
ГОЛ! 2:0!
Л. Сучич
8'
ГОЛ! 1:0!
С. Койта
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
1
Тимо Хорн
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Лука Сучич
(К)
ЦП
10
Оскар Глух
АП
20
Секу Койта
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
(К)
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
11
Ленни Пинтор
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
41
Luca Wimhofer
ЦП
17
Элиас Гавел
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Хорн
27
Гиндо
24
Данильюк
31
Павлович
6
Байду
6
Дьямбу
24
Сучич
10
Глух
9
Шимич
19
Конате
20
Койта
3-2-1-2-1
26
Лаваль
33
Лукенедер
40
Таловеров
30
Стойкович
25
Ба
2
Белло
23
Бериша
29
Флеккер
8
Усор
27
Любичич
27
Гиндо
71
Терзич
71
Терзич
27
Гиндо
20
Койта
28
Соле
28
Соле
20
Койта
9
Шимич
29
Гурна
29
Гурна
9
Шимич
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
6
Дьямбу
10
Ратков
10
Ратков
6
Дьямбу
8
Усор
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Усор
33
Лукенедер
41
41
33
Лукенедер
30
Стойкович
11
Пинтор
11
Пинтор
30
Стойкович
27
Любичич
17
Гавел
17
Гавел
27
Любичич
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
32
Йонас Крамри
ВР
28
Йорг Зибенхандль
ВР
32
Роберт Жуль
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
32
Роберт Жуль
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
2
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
50
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
352
137
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
207
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Ред Булл Арена
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