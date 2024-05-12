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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Зальцбург
Хартберг - Зальцбург: обзор матча 12 мая 2024
Хартберг
12.05.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 5
Завершен
Зальцбург
41'
Д. Авдияй
11'
Р. Шимич
27'
К. Конате
45'
С. Койта
49'
К. Конате
79'
К. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Зальцбург
90'
+2
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
83'
Замена
А. Терзич
️️️️
Д. Гиндо
83'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Конате
79'
ГОЛ! 1:5!
К. Конате
75'
Замена
Л. Гурна
️️️️
О. Глух
Замена
J. Halwachs
️️️️
Т. Кайнц
72'
Замена
A. Brückner
️️️️
Д. Фризер
72'
Желтая карточка
М. Сангаре
71'
Замена
У. Диаките
️️️️
M. Fillafer
55'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Прокоп
55'
49'
ГОЛ! 1:4!
К. Конате
Пас отдал
Ф. Данильюк
45'
ГОЛ! 1:3!
С. Койта
Пас отдал
О. Глух
ГОЛ! 1:2!
Д. Авдияй
Пас отдал
М. Сангаре
41'
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Конате
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
10
Доминик Прокоп
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Зальцбург
1
Тимо Хорн
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Лука Сучич
(К)
ЦП
10
Оскар Глух
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
40
Julian Halwachs
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
4-2-3-1
1
16
Пфайфер
15
23
Кайнц
2
Компош
28
Хайль
11
10
Авдияй
10
Прокоп
28
Фризер
18
Сангаре
4-1-1-1-3
1
Хорн
24
Данильюк
31
Павлович
6
Байду
27
Гиндо
6
Дьямбу
24
Сучич
10
Глух
19
Конате
20
Койта
9
Шимич
28
Фризер
3
3
28
Фризер
11
17
Диаките
17
Диаките
11
23
Кайнц
40
40
23
Кайнц
10
Прокоп
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Прокоп
27
Гиндо
71
Терзич
71
Терзич
27
Гиндо
10
Глух
29
Гурна
29
Гурна
10
Глух
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
Остались в запасе
Хартберг
Зальцбург
39
Tobias Knoflach
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
32
Йонас Крамри
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Хартберг - Зальцбург
1
Всего ударов по воротам
20
20
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
6
10
Офсайды
1
2
Количество передач
509
440
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
16
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Alan Kijas, Austria
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
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