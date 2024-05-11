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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос - Аль-Айн
Йокогама Маринос - Аль-Айн: обзор матча 11 мая 2024
Йокогама Маринос
11.05.2024, суббота, 13:00
Лига чемпионов АФК, Финал
2 : 1
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Аль-Айн
72'
A. Uenaka
84'
K. Watanabe
12'
М. Аль-Балуши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йокогама Маринос - Аль-Айн
90'
+4
Замена
S. Al Shamsi
️️️️
М. Аль-Балуши
Желтая карточка
K. Nagato
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
K. Watanabe
Пас отдал
R. Miyaichi
84'
Замена
R. Yamane
️️️️
A. Uenaka
77'
Замена
K. Sakakibara
️️️️
N. Tae-Hee
77'
Желтая карточка
A. Uenaka
75'
ГОЛ! 1:1!
A. Uenaka
Пас отдал
Ян
72'
Замена
R. Miyaichi
️️️️
Ã.
61'
Замена
K. Watanabe
️️️️
T. Kida
61'
Замена
T. Watanabe
️️️️
E.
37'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Аль-Балуши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
1
William Popp
ВР
27
Ken Matsubara
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
8
Takuya Kida
(К)
ЦП
18
Ян
ПВ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
10
Nam Tae-Hee
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
70
Abdoul Traoré
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
10
Каку
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
47
Kazuya Yamamura
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
20
Kota Watanabe
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
Аль-Айн
33
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
45
Saeed Juma
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
30
H. Abbas
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
6
Falah Al Jneibi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
3-1-1-4
1
27
4
41
8
18
Ян
14
17
9
10
3-2-1-3-1
17
Эйса
3
16
Хашеми
77
38
Пак
8
Надер
70
8
Аль-Балуши
10
Каку
21
Рахими
20
Паласиос
4
39
39
4
14
28
28
14
8
20
20
8
10
35
35
10
17
23
23
17
8
Аль-Балуши
27
27
8
Аль-Балуши
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Аль-Айн
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
47
Kazuya Yamamura
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
30
H. Abbas
ЦП
33
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
45
Saeed Juma
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
6
Falah Al Jneibi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
47
Kazuya Yamamura
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
Остались в запасе
30
H. Abbas
ЦП
33
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
45
Saeed Juma
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
6
Falah Al Jneibi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Йокогама Маринос - Аль-Айн
2
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
8
7
Офсайды
6
4
Количество передач
504
357
Сейвы
4
6
Точность передач %
79
67
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
11
7
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
- : -
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 12 тур
Нагоя Грампус
1 : 1
25.10.2026
Йокогама Маринос
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Информация о матче
Главный судья:
Салман Ахмад Фалахи
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
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