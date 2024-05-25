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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн - Йокогама Маринос
Аль-Айн - Йокогама Маринос: обзор матча 25 мая 2024
Аль-Айн
25.05.2024, суббота, 19:00
Лига чемпионов АФК, Финал
5 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Йокогама Маринос
8'
С. Рахими
33'
Каку (П)
67'
С. Рахими
90+1'
K. Fo Doh Laba
90+5'
K. Fo Doh Laba
40'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Айн - Йокогама Маринос
Желтая карточка
Каку
90'
+9
ГОЛ! 5:1!
K. Fo Doh Laba
Пас отдал
М. Паласиос
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
K. Fo Doh Laba
Пас отдал
С. Рахими
90'
+1
Замена
F. Al Jneibi
️️️️
Я. Надер
89'
78'
Замена
R. Miyaichi
️️️️
Ян
Желтая карточка
С. Рахими
68'
ГОЛ! 3:1!
С. Рахими
67'
63'
Замена
R. Yamane
️️️️
T. Kida
Замена
K. Fo Doh Laba
️️️️
S. Juma
58'
46'
Замена
K. Sakakibara
️️️️
A. Uenaka
45'
+10
Красная карточка
W. Popp
40'
ГОЛ! 2:1!
Ян
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Каку
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Рахими
Пас отдал
Я. Надер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
45
Saeed Juma
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
8
Яхья Надер
ОП
20
Матиас Паласиос
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
10
Каку
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Йокогама Маринос
1
William Popp
ВР
27
Ken Matsubara
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
8
Takuya Kida
(К)
ЦП
20
Kota Watanabe
ЦП
18
Ян
ПВ
9
Anderson Lopes
ЦФ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
33
Sultan Al Mantheri
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
30
H. Abbas
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
6
Falah Al Jneibi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
47
Kazuya Yamamura
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
40
Jun Amano
ЦФ
4-2-3-1
17
Эйса
45
3
77
16
Хашеми
38
Пак
8
Надер
21
Рахими
10
Каку
8
Аль-Балуши
20
Паласиос
3-2-1-3
1
27
5
41
8
20
18
Ян
17
14
9
8
Надер
6
6
8
Надер
45
9
9
45
14
35
35
14
8
28
28
8
18
Ян
23
23
18
Ян
Остались в запасе
Аль-Айн
Йокогама Маринос
30
H. Abbas
ЦП
1
Mohamad Saeed
ВР
33
Sultan Al Mantheri
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
Главный тренер
Эрнан Креспо
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
47
Kazuya Yamamura
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
40
Jun Amano
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Остались в запасе
30
H. Abbas
ЦП
1
Mohamad Saeed
ВР
33
Sultan Al Mantheri
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
4
Eduardo
ЦЗ
26
Ren Kato
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
47
Kazuya Yamamura
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
40
Jun Amano
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Статистика матча Аль-Айн - Йокогама Маринос
2
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
9
Офсайды
6
1
Количество передач
553
249
Сейвы
5
1
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
- : -
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 12 тур
Нагоя Грампус
1 : 1
25.10.2026
Йокогама Маринос
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Хазза бин Зайед
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