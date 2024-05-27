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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - ЦСКА 1948
Славия С - ЦСКА 1948: обзор матча 27 мая 2024
Славия С
27.05.2024, понедельник, 20:00
Болгария. Первая лига, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА 1948
63'
Н. Илиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - ЦСКА 1948
Замена
E. Dost
️️️️
И. Соле
84'
80'
Замена
Э. Ценов
️️️️
Н. Пишчевич
72'
Желтая карточка
Н. Пишчевич
Замена
V. Nikolov
️️️️
M. Sorakov
66'
Замена
T. Tasev
️️️️
Д. Александров
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
Н. Илиев
Пас отдал
Н. Пишчевич
59'
Желтая карточка
Т. Иванов
53'
Замена
Н. Илиев
️️️️
П. Умарбаев
7'
Желтая карточка
П. Умарбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
5
Ивайло Марков
ЦЗ
22
Quentin Seedorf
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
119
Chung Nguyen Do
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
22
Reyan Daskalov
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
5
Erol Dost
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
10
Никола Илиев
АП
98
Valentin Yoskov
ЦФ
3-2-2-3
92
Вуцов
5
Марков
22
71
3
50
Томбак
119
94
Соле
7
Александров
7
35
3-1-1-1-4
1
Маринов
92
14
Иванов
4
Божинов
23
Пишчевич
22
39
Умарбаев
7
8
99
Карагерен
18
94
Соле
5
5
94
Соле
7
Александров
88
88
7
Александров
35
10
10
35
23
Пишчевич
26
Ценов
26
Ценов
23
Пишчевич
39
Умарбаев
10
Илиев
10
Илиев
39
Умарбаев
Остались в запасе
Славия С
ЦСКА 1948
21
Nikolay Krastev
ВР
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Славия С - ЦСКА 1948
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Ginchev, Bulgaria
Стадион:
Aleksandar Shalamanov Stadium, Sofia
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