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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Ботев
ЦСКА 1948 - Ботев: обзор матча 23 мая 2024
ЦСКА 1948
23.05.2024, четверг, 17:45
Болгария. Первая лига, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ботев
80'
Н. Пишчевич
90'
Н. Пишчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА 1948 - Ботев
Замена
E. Viyachki
️️️️
R. Daskalov
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Н. Пишчевич
90'
Желтая карточка
П. Умарбаев
85'
83'
Желтая карточка
Я. Карабелев
ГОЛ! 1:0!
Н. Пишчевич
80'
Замена
Н. Пишчевич
️️️️
T. Cantanhede
76'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
M. Topuzov
46'
Замена
Э. Ценов
️️️️
Н. Илиев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
22
Reyan Daskalov
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
10
Никола Илиев
АП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
18
Dimitar Papazov
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Ботев
77
Stefan Smarkalev
ВР
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
16
Velian Vidolov
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
2-3-1-4
1
Маринов
4
Божинов
14
Иванов
22
99
7
10
Илиев
7
18
99
Кирилов
8
3-3-2
38
Игонен
44
42
79
Чернев
18
20
6
Карабелев
20
Степонавичюс
10
Секулич
22
23
23
22
7
23
Пишчевич
23
Пишчевич
7
10
Илиев
26
Ценов
26
Ценов
10
Илиев
99
39
Умарбаев
39
Умарбаев
99
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Ботев
63
Леви Нтумба
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
16
Velian Vidolov
ЦП
77
Stefan Smarkalev
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
6
Radoslav Iliev
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Остались в запасе
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
16
Velian Vidolov
ЦП
77
Stefan Smarkalev
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча ЦСКА 1948 - Ботев
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
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Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Информация о матче
Главный судья:
Ivo Andreev, Bulgaria
Стадион:
Bistritsa Stadium, Bistritsa
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