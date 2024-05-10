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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА 1948 - Славия С
ЦСКА 1948 - Славия С: обзор матча 10 мая 2024
ЦСКА 1948
10.05.2024, пятница, 16:45
Болгария. Первая лига, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Славия С
42'
Д. Александров
65'
T. Tasev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА 1948 - Славия С
85'
Желтая карточка
K. Stoyanov
82'
Замена
Г. Иванов
️️️️
T. Tasev
82'
Замена
E. Dost
️️️️
И. Минчев
Замена
J. Souza
️️️️
С. Фуртадо
75'
73'
Замена
M. Sorakov
️️️️
V. Nikolov
73'
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
Д. Александров
65'
ГОЛ! 0:2!
T. Tasev
Пас отдал
Э. Томбак
Замена
R. Daskalov
️️️️
Э. Ценов
59'
52'
Желтая карточка
Э. Томбак
43'
Желтая карточка
V. Genev
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Александров
Пас отдал
V. Kerchev
Замена
R. Bidounga
️️️️
Н. Илиев
40'
Красная карточка
Р. Божинов
35'
21'
Пенальти не реализован!
T. Tasev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
99
Mario Topuzov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
10
Никола Илиев
АП
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
94
Исаак Соле
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
2
Jonathan Souza
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
22
Reyan Daskalov
ЦП
98
Valentin Yoskov
ЦФ
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
5
Erol Dost
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
18
Nikolai Jakobsen Hristov
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
3-3-1-3
1
Маринов
93
Фуртадо
14
Иванов
4
Божинов
99
7
26
Ценов
10
Илиев
18
99
Карагерен
7
3-2-2-3
92
Вуцов
4
37
71
50
Томбак
3
73
Минчев
94
Соле
10
7
Александров
88
10
Илиев
91
91
10
Илиев
93
Фуртадо
2
2
93
Фуртадо
26
Ценов
22
22
26
Ценов
73
Минчев
5
5
73
Минчев
88
33
Иванов
33
Иванов
88
10
35
35
10
7
Александров
7
7
7
Александров
Остались в запасе
ЦСКА 1948
Славия С
63
Леви Нтумба
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
98
Valentin Yoskov
ЦФ
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
77
E. Stoev
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
18
Nikolai Jakobsen Hristov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
98
Valentin Yoskov
ЦФ
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
77
E. Stoev
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
18
Nikolai Jakobsen Hristov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча ЦСКА 1948 - Славия С
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Ivanov, Bulgaria
Стадион:
Bistritsa Stadium, Bistritsa
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