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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - ЦСКА 1948
Ботев - ЦСКА 1948: обзор матча 06 мая 2024
Ботев
06.05.2024, понедельник, 20:15
Болгария. Первая лига, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА 1948
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботев - ЦСКА 1948
86'
Желтая карточка
Н. Пишчевич
81'
Замена
M. Topuzov
️️️️
Б. Карагерен
77'
Желтая карточка
Т. Иванов
Желтая карточка
N. Minkov
70'
Замена
М. Браими
️️️️
S. Akere
58'
Желтая карточка
К. Балояннис
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
13
Хидает Ханкич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
14
Теодор Иванов
ЦЗ
39
Антонио Вутов
ЦП
26
Эмил Ценов
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
18
Simeon Vassilev
ЦФ
7
Yevhen Serdyuk
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
44
Biser Bonev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
2
Jonathan Souza
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
23
Неделько Пишчевич
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
99
Mario Topuzov
ЦП
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
3-4-3
38
Балояннис
42
5
Тамм
17
6
Карабелев
57
16
Мертенс
13
Ханкич
11
99
3-3-4
1
Маринов
93
Фуртадо
4
Божинов
14
Иванов
39
Вутов
26
Ценов
7
99
Карагерен
99
Кирилов
7
18
57
11
Браими
11
Браими
57
99
Карагерен
99
99
99
Карагерен
Остались в запасе
Ботев
ЦСКА 1948
38
Матвей Игонен
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
2
Jonathan Souza
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
23
Неделько Пишчевич
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
38
Матвей Игонен
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
44
Biser Bonev
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
2
Jonathan Souza
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
23
Неделько Пишчевич
ОП
19
Marto Boychev
ЦП
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Ботев - ЦСКА 1948
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Ginchev, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
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