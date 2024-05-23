Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Черно Море
ЦСКА София - Черно Море: обзор матча 23 мая 2024
ЦСКА София
23.05.2024, четверг, 20:15
Болгария. Первая лига, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Черно Море
57'
П. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Черно Море
90'
+4
Замена
️️️️
И. Илиев
88'
Желтая карточка
И. Дюлгеров
Замена
С. Шопов
️️️️
M. Carreazo
86'
Замена
И. Турицов
️️️️
Т. Вион
85'
Замена
G. Brankov Chorbadzhiyski
️️️️
M. Phaeton
78'
57'
ГОЛ! 0:1!
П. Альварес
Пас отдал
А. Илиев
Замена
Д. Евтимов
️️️️
Т. Хайнц
56'
56'
Замена
А. Илиев
️️️️
J. F. de Melo W.
Красная карточка
Г. Бусатто
50'
Желтая карточка
Т. Хайнц
38'
Желтая карточка
О. Скарсем
36'
34'
Желтая карточка
J. F. de Melo W.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
Главный тренер
Стойчо Младенов
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
16
Andreas Calcan
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
29
Berk Beyhan
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
3-5-2
1
Бусатто
44
6
Петров
3
10
Линдсет
77
Скарсем
21
22
Юга
15
Вион
10
14
Хайнц
3-4-1-2
21
Дюлгеров
3
Атанасов
28
2
27
Димов
21
Альварес
71
Панайотов
15
73
Илиев
16
29
14
Хайнц
25
Евтимов
25
Евтимов
14
Хайнц
15
Вион
19
Турицов
19
Турицов
15
Вион
10
80
80
10
21
11
Шопов
11
Шопов
21
29
9
Илиев
9
Илиев
29
Остались в запасе
ЦСКА София
Черно Море
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
29
Berk Beyhan
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Остались в запасе
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
29
Berk Beyhan
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча ЦСКА София - Черно Море
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Черно Море
Болгария. Первая лига, 17 тур
Лудогорец
- : -
07.12.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Balgarska Armiya Stadium, Sofia
Новости команд
Все
ЦСКА София
Черно Море
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+