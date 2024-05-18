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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив Пл - Левски
Локомотив Пл - Левски: обзор матча 18 мая 2024
Локомотив Пл
18.05.2024, суббота, 20:15
Болгария. Первая лига, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Левски
10'
M. Ntelo
29'
Цунами
32'
Рикардиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив Пл - Левски
90'
+1
Желтая карточка
B. Bari
87'
Желтая карточка
М. Петков
Замена
M. Paskalev
️️️️
K. Peshov
87'
84'
Замена
П. Мислович
️️️️
A. Ivanov Mitkov
76'
Замена
А. Чандаров
️️️️
C. Ohene
73'
Желтая карточка
C. Ohene
71'
Замена
B. Bari
️️️️
Рикардиньо
Желтая карточка
J. Segura
70'
Желтая карточка
М. Райнов
69'
Замена
D. Babacar
️️️️
P. Andreev
64'
Желтая карточка
K. Peshov
60'
Замена
В. Медведь
️️️️
M. Petkov
46'
32'
ГОЛ! 1:2!
Рикардиньо
Пас отдал
A. Ivanov Mitkov
29'
ГОЛ! 1:1!
Цунами
Пас отдал
Э. Бала
ГОЛ! 1:0!
M. Ntelo
Пас отдал
A. Lyaskov
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
5
Todor Pavlov
ЦЗ
4
Jorge Segura
ЦЗ
16
Hristo Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
79
M. Petkov
ЦФ
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
7
Fábio Costa
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
17
Эвертон Бала
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Локомотив Пл
12
Efe Ali
ЦЗ
17
Мартин Райнов
ЦП
11
Эвандро
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
78
Martin Lukov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
Левски
99
Ivan Andonov
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
10
Асен Чандаров
ЦП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
77
David Mihalev
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
19
Bilal Bari
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
3-3-4
81
16
5
4
16
22
18
79
14
Илиев
14
31
4-4-1-1
1
Андреев
27
Галчев
33
Кордоба
55
6
Цунами
8
10
17
Бала
7
88
Петков
39
Рикардиньо
79
21
Медведь
21
Медведь
79
16
24
24
16
18
11
11
18
8
10
Чандаров
10
Чандаров
8
10
23
Мислович
23
Мислович
10
39
Рикардиньо
19
19
39
Рикардиньо
Остались в запасе
Локомотив Пл
Левски
12
Efe Ali
ЦЗ
17
Мартин Райнов
ЦП
11
Эвандро
ЦП
78
Martin Lukov
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
99
Ivan Andonov
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
77
David Mihalev
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Остались в запасе
12
Efe Ali
ЦЗ
17
Мартин Райнов
ЦП
11
Эвандро
ЦП
78
Martin Lukov
ЦФ
20
Miloš Petrović
ЦФ
Остались в запасе
99
Ivan Andonov
ВР
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
97
Hassimi Fadiga
ЦП
77
David Mihalev
ЦП
42
Joaquín Fernández
ЦФ
11
Jawad El Jemili
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Локомотив Пл - Левски
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 17 тур
Локомотив Пл
- : -
06.12.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
1 : 0
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Valentin Zhelezov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
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