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Индепендьенте Петролеро
Сан-Антонио Було-Було
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Индепендьенте Петролеро
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 8 тур
Индепендьенте Петролеро
3 : 2
09.04.2024
Гуабира
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
0 : 1
16.04.2024
Аврора
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Аврора
2 : 3
19.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
0 : 1
16.04.2024
Аврора
Боливия. Примера, 8 тур
Индепендьенте Петролеро
3 : 2
09.04.2024
Гуабира
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 29 апреля 2024
Индепендьенте Петролеро
29.04.2024, понедельник, 01:00
Боливия. Примера
3 : 1
Матч завершен
Сан-Антонио Було-Було
30'
S. Ibars
37'
J. Cristaldo
70'
J. Godoy
15'
F. Pasadore
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
Матч завершен
Замена
Sebastián Melgar
️️️️➡️️
Thomaz
79'
ГОЛ! 3:1
Juan Godoy
70'
65'
Замена
J. Isita
️️️️➡️️
Daniel Passira
65'
Замена
R. Borda
️️️️➡️️
C. Ribera
Замена
Alejandro Medina
️️️️➡️️
Jonathan Cristaldo
63'
Желтая карточка
Denilson Valda
58'
Желтая карточка
Juan Godoy
57'
55'
Желтая карточка
J. Alaca
Желтая карточка
Jonathan Cristaldo
47'
Замена
Denilson Valda
️️️️➡️️
Miguel Quiroga
46'
Замена
Andrés Carabalí
️️️️➡️️
Sebastián Ibars
46'
45'
+3
Желтая карточка
Daniel Passira
43'
Вторая желтая
P. Meza
ГОЛ! 2:1
Jonathan Cristaldo
37'
33'
Замена
M. Castellon
️️️️➡️️
E. Rivera
Желтая карточка
Rodrigo Avila
32'
ГОЛ! 1:1
Sebastián Ibars
30'
22'
Желтая карточка
P. Meza
15'
ГОЛ! 0:1
F. Pasadore
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Статистика матча Индепендьенте Петролеро - Сан-Антонио Було-Було
4
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
18
Офсайды
5
1
Количество передач
334
226
Сейвы
2
3
Точность передач %
69
54
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
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