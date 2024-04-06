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Сан-Антонио Було-Було
Индепендьенте Петролеро
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Сан-Антонио Було-Було
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 8 тур
Индепендьенте Петролеро
3 : 2
09.04.2024
Гуабира
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
0 : 1
16.04.2024
Аврора
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 0
06.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
3 : 1
29.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
6 : 1
22.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Аврора
2 : 3
19.04.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера,
Индепендьенте Петролеро
0 : 1
16.04.2024
Аврора
Боливия. Примера, 8 тур
Индепендьенте Петролеро
3 : 2
09.04.2024
Гуабира
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Антонио Було-Було - Индепендьенте Петролеро
Сан-Антонио Було-Було - Индепендьенте Петролеро: обзор матча 22 апреля 2024
Сан-Антонио Було-Було
22.04.2024, понедельник, 22:00
Боливия. Примера
6 : 1
Матч завершен
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Индепендьенте Петролеро
7'
G. Mendoza
13'
F. Pasadore
36'
D. Passira
51'
G. Mendoza
81'
F. Pasadore
90+3'
D. Passira
41'
J. Godoy (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Сан-Антонио Було-Було - Индепендьенте Петролеро
Матч завершен
Желтая карточка
Daniel Passira
90'
+4
ГОЛ! 6:1
Daniel Passira
90'
+3
Желтая карточка
M. Bustos
88'
86'
Желтая карточка
Sebastián Ibars
ГОЛ! 5:1
F. Pasadore
81'
80'
Желтая карточка
Daniel Castellón
Замена
M. Bustos
️️️️➡️️
C. Preciado
77'
Замена
K. Gutierrez
️️️️➡️️
G. Mendoza
65'
64'
Замена
Jonathan Cristaldo
️️️️➡️️
Diego Navarro
64'
Замена
Alejandro Medina
️️️️➡️️
Thomaz
Желтая карточка
C. Preciado
56'
ГОЛ! 4:1
G. Mendoza
51'
50'
Замена
Daniel Castellón
️️️️➡️️
Andrés Carabalí
48'
Желтая карточка
Diego Navarro
Замена
R. Borda
️️️️➡️️
E. Rivera
46'
45'
+4
Желтая карточка
Luis Hurtado
41'
ГОЛ с пенальти! 3:1
Juan Godoy
ГОЛ! 3:0
Daniel Passira
36'
23'
Замена
Luis Hurtado
️️️️➡️️
Wilfredo Soleto
ГОЛ! 2:0
F. Pasadore
13'
Замена
C. Ribera
️️️️➡️️
M. Castellon
10'
ГОЛ! 1:0
G. Mendoza
7'
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Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Индепендьенте Петролеро
3
4
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
0
Количество передач
432
280
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
7
9
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