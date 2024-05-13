Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Радник
Железничар - Радник: обзор матча 13 мая 2024
Железничар
13.05.2024, понедельник, 21:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Радник
21'
D. Grgić
44'
S. Obradović
63'
M. Gasic (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Радник
82'
Замена
N. Tomašević
️️️️
M. Gasic
Замена
A. Max
️️️️
A. Đorđević
77'
Замена
B. Balaz
️️️️
I. Lakićević
72'
Замена
M. Konatar
️️️️
S. Hajdin
72'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
M. Gasic
63'
ГОЛ! 2:0!
S. Obradović
Пас отдал
A. Đorđević
44'
ГОЛ! 1:0!
D. Grgić
Пас отдал
С. Йованович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
1
Милан Миятович
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
6
V. Stankovic
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
5
Ilija Miličević
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
4
Haris Hajdarević
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
16
A. Max
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
Радник
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
3-3-4
1
Миятович
33
44
63
22
25
14
6
30
17
90
Йованович
3-3-4
12
3
5
32
66
4
37
76
11
93
4
44
33
33
44
14
16
16
14
48
48
33
26
26
33
66
18
18
66
Остались в запасе
Железничар
Радник
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
20
Despot Obrenović
ЦФ
Остались в запасе
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Железничар - Радник
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
14
Офсайды
3
2
Количество передач
491
350
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Радник
Сербия. Суперлига, 18 тур
Мачва
- : -
06.12.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Новости команд
Все
Железничар
Радник
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
2025.01.07 10:28
«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии
2025.01.06 11:15
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
2024.05.03 23:11
2
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
2025.01.07 10:28
«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии
2025.01.06 11:15
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
2024.05.03 23:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+