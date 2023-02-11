Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку