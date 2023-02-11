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Раднички
Вождовац
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
2
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
21 февраля, 11:36
0
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
21 февраля, 08:00
0
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
10 февраля, 20:45
31
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
5
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
25 февраля, 13:43
2
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
11 февраля 2023, 13:56
5
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
1 февраля 2022, 18:57
2
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
21 февраля, 11:36
0
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
21 февраля, 08:00
0
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
10 февраля, 20:45
31
Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку
1 июля 2017, 20:40
10
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Последние матчи
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Раднички
Вождовац
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 30 тур
Вождовац
1 : 2
15.04.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 1 тур
Раднички
1 : 0
21.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 1 тур
Нови Пазар
0 : 1
21.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 2 тур
Железничар
0 : 1
27.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 1 тур
Раднички
1 : 0
21.04.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 30 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.04.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 2 тур
Вождовац
0 : 0
26.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 1 тур
Нови Пазар
0 : 1
21.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Вождовац
1 : 2
15.04.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац

Раднички - Вождовац: обзор матча 01 мая 2024

Раднички
01.05.2024, среда, 17:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Вождовац
33' Ю. Бамиделе
60' S. Vukić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Раднички - Вождовац
Матч завершен
Замена
Filip Frei ️️️️➡️️ Юсуф Бамиделе
90' +2
Желтая карточка
Aleksandar Vojnović
84'
Замена
Стефан Чолович ️️️️➡️️ Неманья Белакович
84'
82'
Замена
Лазар Павлович ️️️️➡️️ Mihajlo Nešković
Замена
Andreja Stojanović ️️️️➡️️ Vanja Ilić
76'
Желтая карточка
Юсуф Бамиделе
69'
63'
Замена
Rodrigo Vilca ️️️️➡️️ Milan Kolarević
63'
Замена
Filip Antonijević ️️️️➡️️ Lazar Kojić
ГОЛ! 2:0
Stefan Vukić
60'
Желтая карточка
Andrija Luković
47'
ГОЛ! 1:0
Юсуф Бамиделе
33'
26'
Желтая карточка
Junior Flemmings
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
55
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
4
David Petrovic
(К) ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
21
Vanja Ilić
ЦП
23
Неманья Белакович
ЛВ
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
28
Aleksandar Vojnović
ЦФ
29
Stefan Vukić
ЦФ
8
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Вождовац
88
Marko Gudzulic
ВР
44
Vukašin Đurđević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
18
Nikola Savić
ЦЗ
4
Lazar Kojić
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
33
Nikola Đuričić
(К) ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
14
Junior Flemmings
ЦФ
7
Milan Kolarević
ЦФ
24
Vladimir Miletić
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Раднички
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
44
Vasilije Bakić
ЦЗ
11
Стефан Чолович
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
30
Stefan Cvetković
ЦП
24
Andreja Stojanović
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
Вождовац
19
Andrija Katić
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
20
Miljan Krpic
ЦП
11
Nikša Vujanović
ЦП
10
Лазар Павлович
АП
23
Mateja Bubanj
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
3-1-1-2-3
55
3
4
33
Петкович
5
Аддо
21
7
Бамиделе
23
Белакович
8
29
28
3-3-4
88
44
5
18
4
77
33
24
7
14
9
23
Белакович
11
Чолович
11
Чолович
23
Белакович
21
24
24
21
7
Бамиделе
20
20
7
Бамиделе
4
27
27
4
7
25
25
7
77
10
Павлович
10
Павлович
77
Остались в запасе
Раднички
Вождовац
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
44
Vasilije Bakić
ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
30
Stefan Cvetković
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
Главный тренер
Томислав Сивич
19
Andrija Katić
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
20
Miljan Krpic
ЦП
11
Nikša Vujanović
ЦП
23
Mateja Bubanj
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
91
Uroš Kitanović
ВР
2
Thierry Etongou
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
44
Vasilije Bakić
ЦЗ
36
Mihajlo Terzic
ЦП
30
Stefan Cvetković
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
Остались в запасе
19
Andrija Katić
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
20
Miljan Krpic
ЦП
11
Nikša Vujanović
ЦП
23
Mateja Bubanj
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Раднички - Вождовац
3
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
15
Офсайды
3
0
Количество передач
323
452
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Раднички 1923
- : -
02.05.2024
Младост
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Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
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ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички 1923
- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Спартак
- : -
08.05.2024
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Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
- : -
08.05.2024
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- : -
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