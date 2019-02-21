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Вождовац
Спартак
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
2
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
19
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
21 февраля, 11:36
0
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
21 февраля, 08:00
0
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
21 февраля, 11:36
0
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
21 февраля, 08:00
0
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
10 февраля, 20:45
31
Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку
1 июля 2017, 20:40
10
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
2
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
19
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
16 декабря 2023, 12:36
1
Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»
16 ноября 2023, 13:00
0
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Вождовац
Спартак
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички 1923
3 : 1
07.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Спартак
1 : 0
15.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 30 тур
Вождовац
1 : 2
15.04.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 1 тур
Спартак
1 : 0
21.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 2 тур
Вождовац
0 : 0
26.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 1 тур
Нови Пазар
0 : 1
21.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 30 тур
Вождовац
1 : 2
15.04.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички
2 : 1
07.04.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 3 тур
Спартак
1 : 1
01.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Вождовац
0 : 0
26.04.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 1 тур
Спартак
1 : 0
21.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 30 тур
Спартак
1 : 0
15.04.2024
Явор
Сербия. Суперлига, 29 тур
Раднички 1923
3 : 1
07.04.2024
Спартак

Вождовац - Спартак: обзор матча 26 апреля 2024

Вождовац
26.04.2024, пятница, 18:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Спартак
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вождовац - Спартак
Матч завершен
Замена
Nikola Đuričić ️️️️➡️️ Filip Antonijević
83'
Замена
Rodrigo Vilca ️️️️➡️️ Milan Kolarević
83'
75'
Замена
Vojo Ubiparip ️️️️➡️️ Ognjen Mudrinski
62'
Замена
Jovan Lukić ️️️️➡️️ Aleksa Djurasovic
55'
Замена
Miloš Tošeski ️️️️➡️️ Miloš Mijić
51'
Желтая карточка
Miloš Mijić
46'
Замена
Collins Atule ️️️️➡️️ Nemanja Krsmanovic
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
88
Marko Gudzulic
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
18
Nikola Savić
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
6
Алекса Матич
ЦП
20
Miljan Krpic
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
7
Milan Kolarević
ЦФ
24
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Danilo Teodorović
(К) ЦФ
14
Junior Flemmings
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
49
Nemanja Krsmanovic
ЦЗ
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
20
Miloš Mijić
ЦП
11
Andrej Todoroski
ЦП
6
Aleksa Djurasovic
ЦП
9
Ognjen Mudrinski
ЦФ
22
Jug Stanojev
ЦФ
Вождовац
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
97
Novak Tepšić
ЦЗ
25
Rodrigo Vilca
ЦП
11
Nikša Vujanović
ЦП
4
Lazar Kojić
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
10
Лазар Павлович
АП
16
Matija Mitrović
ЦФ
23
Mateja Bubanj
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
Спартак
13
Filip Manojlović
ВР
99
Илия Мартинович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
5
Miloš Tošeski
ЦП
37
Collins Atule
ЦФ
23
Jovan Lukić
ЦФ
81
David Dunđerski
ЦФ
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
3-3-4
88
5
18
27
6
Матич
20
77
7
14
9
24
3-2-3-2
1
15
3
4
44
Мияйлович
49
20
11
6
22
9
7
25
25
7
27
33
33
27
20
5
5
20
49
37
37
49
6
23
23
6
9
14
14
9
Остались в запасе
Вождовац
Спартак
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
97
Novak Tepšić
ЦЗ
11
Nikša Vujanović
ЦП
4
Lazar Kojić
ЦП
10
Лазар Павлович
АП
16
Matija Mitrović
ЦФ
23
Mateja Bubanj
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
13
Filip Manojlović
ВР
99
Илия Мартинович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
81
David Dunđerski
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
Остались в запасе
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
97
Novak Tepšić
ЦЗ
11
Nikša Vujanović
ЦП
4
Lazar Kojić
ЦП
10
Лазар Павлович
АП
16
Matija Mitrović
ЦФ
23
Mateja Bubanj
ЦФ
21
Bogdan Petrovic
ЦФ
Остались в запасе
13
Filip Manojlović
ВР
99
Илия Мартинович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
81
David Dunđerski
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Вождовац - Спартак
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
555
323
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
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- : -
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- : -
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- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
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ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички 1923
- : -
02.05.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
Партизан
- : -
02.05.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 3 тур
Чукарички
- : -
02.05.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 3 тур
Црвена Звезда
- : -
02.05.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 4 тур
ИМТ Белград
- : -
08.05.2024
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- : -
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