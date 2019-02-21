В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником
«Рубин» пополнится сербским хавбеком
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» одержал победу над «Вождовацем», Зе Луиш был удален за драку
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Божович: «Не понимаю, почему Кержакова уволили из «Спартака»