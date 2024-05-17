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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - ТСЦ Бачка Топола
Младост - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 17 мая 2024
Младост
17.05.2024, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
ТСЦ Бачка Топола
54'
A. Varjačić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - ТСЦ Бачка Топола
Замена
V. Radivojević
️️️️
P. Bojić
82'
Желтая карточка
J. Tumbasević
69'
58'
Замена
Й. Влалукин
️️️️
Н. Петрович
ГОЛ! 1:0!
A. Varjačić
Пас отдал
Ж. Удовичич
54'
46'
Замена
П. Станич
️️️️
М. Джорджевич
46'
Замена
Б. Шош
️️️️
А. Пейич
46'
Замена
Г. Антонич
️️️️
И. Милосавлевич
Желтая карточка
F. Zunic
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
8
Марко Величкович
ЦП
7
Nikola Andrić
ЦФ
8
Janko Tumbasević
(К)
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
9
Petar Bojić
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
(К)
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
8
Саша Йованович
ПВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Младост
4
Ivan Milošević
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
2
Matija Popovic
ЦЗ
17
Горан Антонич
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
88
Бенче Шош
ЛВ
10
Милош Вулич
ЦП
14
Петар Станич
АП
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
4-1-1-4
1
Стаменкович
18
40
Цветинович
35
30
8
Величкович
33
Удовичич
7
9
42
8
4-1-2-3
30
Илич
44
Стойич
35
Джорджевич
4
Крстич
3
Петрович
6
Пейич
19
Милосавлевич
7
Радин
8
Йованович
27
Пантович
32
Чиркович
9
27
27
9
19
Милосавлевич
17
Антонич
17
Антонич
19
Милосавлевич
3
Петрович
77
Влалукин
77
Влалукин
3
Петрович
35
Джорджевич
14
Станич
14
Станич
35
Джорджевич
6
Пейич
88
Шош
88
Шош
6
Пейич
Остались в запасе
Младост
ТСЦ Бачка Топола
4
Ivan Milošević
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
Главный тренер
Игор Савич
1
Никола Шимич
ВР
2
Matija Popovic
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
4
Ivan Milošević
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
2
Matija Popovic
ЦЗ
44
Милош Цветкович
ПЗ
10
Милош Вулич
ЦП
10
Мартин Мирцевски
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Младост - ТСЦ Бачка Топола
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Нарушения
10
17
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
0
4
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 18 тур
Младост
- : -
06.12.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
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