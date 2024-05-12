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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Младост
Партизан - Младост: обзор матча 12 мая 2024
Партизан
12.05.2024, воскресенье, 17:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Младост
41'
Б. Натхо
86'
М. Салданья
90+3'
С. Баждар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Младост
ГОЛ! 3:0!
С. Баждар
90'
+3
Замена
С. Баждар
️️️️
М. Салданья
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Салданья
Пас отдал
А. Стойкович
86'
Замена
Е. Го
️️️️
А. Калулу
80'
Замена
A. Janković
️️️️
К. Северина
80'
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Г. Жахид
66'
59'
Желтая карточка
A. Pejovic
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
Пас отдал
А. Калулу
41'
33'
Замена
F. Zunic
️️️️
M. Joksimović
33'
Замена
С. Стаменкович
️️️️
Z. Samčović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
10
Бибрас Натхо
(К)
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
28
A. Pejovic
ЦФ
9
Petar Bojić
ЦФ
8
Janko Tumbasević
(К)
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
11
Ен-Джун Го
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
40
Aleksa Janković
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
2-5-3
1
Йованович
5
Антич
6
Саничанин
24
Овусу
11
Жахид
15
Калулу
10
Натхо
14
Ковачевич
2
Стойкович
34
Северина
20
Салданья
3-2-1-4
99
35
12
30
17
8
Величкович
33
Удовичич
7
8
9
28
11
Жахид
21
Кастильо
21
Кастильо
11
Жахид
15
Калулу
11
Го
11
Го
15
Калулу
34
Северина
40
40
34
Северина
20
Салданья
9
Баждар
9
Баждар
20
Салданья
12
18
18
12
99
1
Стаменкович
1
Стаменкович
99
Остались в запасе
Партизан
Младост
31
Милош Крунич
ВР
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
4
Miloš Divac
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
4
Miloš Divac
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Партизан - Младост
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
6
16
Офсайды
2
0
Количество передач
575
397
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Младост
Сербия. Суперлига, 18 тур
Младост
- : -
06.12.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
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