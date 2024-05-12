Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Напредак
Войводина - Напредак: обзор матча 12 мая 2024
Войводина
12.05.2024, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Напредак
14'
М. Иванович
31'
А. Радулович
39'
С. Корац
45+1'
В. Савичевич
57'
Д. Зукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Напредак
Замена
I. Vukcevic
️️️️
C. Sery
60'
Замена
А. Вуканович
️️️️
М. Иванович
60'
Замена
A. Kajević
️️️️
Д. Зукич
60'
ГОЛ! 5:0!
Д. Зукич
Пас отдал
М. Лазаревич
57'
ГОЛ! 4:0!
В. Савичевич
Пас отдал
А. Радулович
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
С. Корац
Пас отдал
Н. Петрович
39'
ГОЛ! 2:0!
А. Радулович
Пас отдал
Д. Зукич
31'
Желтая карточка
C. Sery
24'
24'
Замена
D. Sadiković
️️️️
F. Krstic
ГОЛ! 1:0!
М. Иванович
Пас отдал
М. Лазаревич
14'
13'
Желтая карточка
F. Jovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
11
Caleb Sery
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Напредак
99
Pavle Mihajlović
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
34
Jed Meerholz
ЦП
14
F. Jovic
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
(К)
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Войводина
12
Драган Росич
ВР
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
16
Andrej Blagojević
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
44
Damir Sadiković
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
2-2-5
25
Царевич
48
Корац
5
Црномаркович
18
Савичевич
18
Петрович
49
Радулович
50
Лазаревич
8
Джорджевич
10
Зукич
9
Иванович
2-3-5
99
24
Стеванович
10
4
34
14
11
Мадждевац
12
10
20
9
Иванович
9
Вуканович
9
Вуканович
9
Иванович
11
7
7
11
10
Зукич
10
10
10
Зукич
4
44
44
4
Остались в запасе
Войводина
Напредак
12
Драган Росич
ВР
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
11
Norman Campbell
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
1
Vladimir Savić
ВР
16
Andrej Blagojević
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
11
Norman Campbell
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Остались в запасе
1
Vladimir Savić
ВР
16
Andrej Blagojević
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Войводина - Напредак
1
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
9
Офсайды
4
0
Количество передач
489
272
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Новости команд
Все
Войводина
Напредак
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+