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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Црвена Звезда - Раднички 1923
Црвена Звезда - Раднички 1923: обзор матча 12 мая 2024
Црвена Звезда
12.05.2024, воскресенье, 19:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Раднички 1923
20'
Ш. Ндиайе
29'
Ш. Ндиайе
36'
Х. Ин Бом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Раднички 1923
Желтая карточка
Х. Ин Бом
90'
+3
84'
Желтая карточка
B. Milošević
79'
Желтая карточка
M. Mitrović
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Ш. Ндиайе
74'
Замена
А. Катай
️️️️
М. Иванич
74'
Замена
О. Мимович
️️️️
К. Гуелор Канга
57'
Замена
Й. Сливич
️️️️
М. Стаменич
57'
46'
Замена
L. Pecelj
️️️️
Т. Дадич
46'
Замена
B. Milošević
️️️️
М. Чосич
ГОЛ! 3:0!
Х. Ин Бом
Пас отдал
П. Олаинка
36'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
П. Олаинка
29'
Желтая карточка
У. Спайич
21'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
С. Мияилович
20'
11'
Желтая карточка
Т. Дадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
50
Томислав Дадич
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
25
Miloš Vidović
(К)
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
20
Йован Сливич
ЦП
11
N. Knezevic
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Раднички 1923
45
Miloš Mladenović
ВР
13
Branislav Milošević
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
8
Andreja Ristić
ЦФ
3-4-2-1
18
Глазер
23
Родич
15
Драгович
25
Спайич
22
Мияилович
6
Стаменич
8
Канга
16
Ин Бом
99
Олаинка
4
Иванич
27
Ндиайе
4-1-5
26
8
Чосич
71
50
Дадич
25
Сербечич
25
15
55
Видосавлевич
19
18
21
8
Канга
77
Мимович
77
Мимович
8
Канга
6
Стаменич
20
Сливич
20
Сливич
6
Стаменич
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
27
Ндиайе
11
Крассо
11
Крассо
27
Ндиайе
8
Чосич
13
13
8
Чосич
50
Дадич
20
20
50
Дадич
Остались в запасе
Црвена Звезда
Раднички 1923
11
N. Knezevic
ЦФ
77
Иван Гутеша
ВР
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
45
Miloš Mladenović
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
8
Andreja Ristić
ЦФ
Остались в запасе
11
N. Knezevic
ЦФ
77
Иван Гутеша
ВР
28
Виктор Радоевич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Остались в запасе
45
Miloš Mladenović
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
80
Nemanja Tomić
ЦП
9
Милан Алексич
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
8
Andreja Ristić
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Црвена Звезда - Раднички 1923
2
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
20
26
Офсайды
1
1
Количество передач
455
318
Сейвы
0
6
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
30.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
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