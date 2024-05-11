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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Омония
Пафос - Омония: обзор матча 11 мая 2024
Пафос
11.05.2024, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
1 : 1
Завершен
Омония
61'
Ж. Маседа
15'
Д. Бакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Омония
Желтая карточка
Бруно
90'
+2
85'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
В. Шимич
Желтая карточка
Д. Гольдар
82'
Замена
М. Кане
️️️️
М. Наме
82'
Замена
P. Twumasi
️️️️
Ж. Маседа
77'
Замена
О. Валакари
️️️️
М. Танкович
77'
75'
Замена
А. Какулис
️️️️
В. Семеду
ГОЛ! 1:1!
Ж. Маседа
61'
Замена
Э. Контрерас
️️️️
Жажа
60'
Замена
Бруно
️️️️
В. Драгомир
60'
59'
Замена
М. Кассама
️️️️
Х. Харалампус
59'
Замена
Ф. Бачиру
️️️️
Я. Кусулос
59'
Замена
М. Сиприано
️️️️
А. Хаммас
45'
Желтая карточка
Н. Милетич
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Жажа
ПВ
11
Жайро Маседа
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Саиду Алиум
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
9
Энтони Контрерас
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
1-2-2-5
1
Ивушич
44
25
Наме
88
Пепе
12
Бочкай
11
Жажа
5
Гольдар
30
Драгомир
22
Танкович
23
Деметриу
11
Маседа
3-2-1-2-2
98
Узохо
5
Кулибали
73
Милетич
31
Кусулос
5
Панайоту
24
Хаммас
21
Шимич
8
Харалампус
10
Семеду
7
Бакич
17
Алиум
22
Танкович
8
Валакари
8
Валакари
22
Танкович
25
Наме
36
Кане
36
Кане
25
Наме
11
Жажа
9
Контрерас
9
Контрерас
11
Жажа
11
Маседа
21
21
11
Маседа
30
Драгомир
7
Бруно
7
Бруно
30
Драгомир
24
Хаммас
6
Сиприано
6
Сиприано
24
Хаммас
21
Шимич
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
21
Шимич
31
Кусулос
19
Бачиру
19
Бачиру
31
Кусулос
8
Харалампус
8
Кассама
8
Кассама
8
Харалампус
10
Семеду
9
Какулис
9
Какулис
10
Семеду
Остались в запасе
Пафос
Омония
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Пафос - Омония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
Посещаемость:
50
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