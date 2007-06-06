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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Россия
Хорватия - Россия: обзор матча 06 июня 2007
Хорватия
06.06.2007, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 11 тур
0 : 0
Завершен
Россия
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Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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06.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Помощники судьи:
Мартин Балко
Роман Чабай (оба – Словакия)
Стадион:
Максимир
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