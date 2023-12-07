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Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик»
Колыванов покинул клуб Второй лиги
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Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
Команда Кириченко шесть раз подряд сыграла вничью
Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик»
Колыванов покинул клуб Второй лиги
Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги
Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»