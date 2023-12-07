Мостовой одним словом описал слухи о своем назначении в «Текстильщик»

Григорян ведет переговоры с клубом из Второй лиги

Автор самого быстрого гола в истории Евро возглавил «Текстильщик»

Команда Кириченко шесть раз подряд сыграла вничью

Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты

Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»

РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды