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Торпедо Миасс
Машук-КМВ
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
4 июня 2023, 16:37
2
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
4 июня 2023, 16:37
2
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
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Торпедо Миасс
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
2 : 1
13.04.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Текстильщик
1 : 1
24.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
2 : 1
13.04.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ

Торпедо Миасс - Машук-КМВ: обзор матча 28 апреля 2024

Торпедо Миасс
28.04.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
0 : 0
Матч завершен
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Машук-КМВ
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Статистика матча Торпедо Миасс - Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
- : -
04.05.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
- : -
04.05.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
- : -
04.05.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
- : -
04.05.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
- : -
04.05.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
- : -
04.05.2024
Торпедо Миасс
Россия
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