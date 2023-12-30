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Спартак К
Машук-КМВ
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
4
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
11 января, 10:41
1
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
10 января, 21:45
1
Глушаков поделился планами на 2024-й год
30 декабря 2023, 16:52
1
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
4
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
11 января, 10:41
1
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
10 января, 21:45
1
Глушаков поделился планами на 2024-й год
30 декабря 2023, 16:52
1
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
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Последние матчи
Все
Спартак К
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Спартак К
0 : 0
28.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 0
24.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ

Спартак К - Машук-КМВ: обзор матча 20 апреля 2024

Спартак К
20.04.2024, суббота, 14:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
1 : 0
Матч завершен
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Машук-КМВ
44' М. Маркин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спартак К - Машук-КМВ
Матч завершен
86'
Замена
Никита Глойдман ️️️️➡️️ Артур Кусков
Замена
Ислам Евлоев ️️️️➡️️ Дэнис Файзуллин
86'
Замена
Николай Генчу ️️️️➡️️ Роман Вегеря
86'
78'
Замена
Богдан Логачев ️️️️➡️️ Марат Тлехугов
78'
Замена
Руслан Хагур ️️️️➡️️ Ислам Пеков
Замена
Денис Сабусов ️️️️➡️️ Кирилл Чурсин
69'
Замена
Сергей Бугриев ️️️️➡️️ Артем Шмыков
61'
46'
Замена
Магомед Мусаев ️️️️➡️️ Арутюн Григорян
46'
Замена
Руслан Суанов ️️️️➡️️ Мутаалим Магомедов
ГОЛ! 1:0
Михаил Маркин
44'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
99
Денис Терехов
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
24
Иван Кудряшов
АП
55
Александр Саплинов
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
11
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Аликади Саидов
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
21
Артур Кусков
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
6
Ислам Пеков
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Мутаалим Магомедов
АП
7
Анзор Хутов
ПВ
57
Марат Тлехугов
ПВ
Главный тренер
Артур Садиров
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Александр Вязников
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
40
Николай Генчу
ПЗ
23
Илья Кубышкин
ОП
47
Артем Котов
ЦП
21
Денис Сабусов
ЦП
84
Илья Воробьев
ПВ
9
Ислам Евлоев
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Машук-КМВ
1
Александр Дьячков
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
4-2-3-1
99
Терехов
18
Игнатьев
4
Супранович
5
Вегеря
78
Киселев
83
Шмыков
69
Чурсин
24
Кудряшов
55
Саплинов
50
Файзуллин
11
Маркин
3-2-1-3-1
30
Саганович
21
Кусков
4
Мачилов
5
Саидов
15
Гусенгаджиев
6
Пеков
10
Иванов
57
Тлехугов
8
Магомедов
70
Григорян
7
Хутов
83
Шмыков
3
Бугриев
3
Бугриев
83
Шмыков
5
Вегеря
40
Генчу
40
Генчу
5
Вегеря
69
Чурсин
21
Сабусов
21
Сабусов
69
Чурсин
50
Файзуллин
9
Евлоев
9
Евлоев
50
Файзуллин
6
Пеков
3
Хагур
3
Хагур
6
Пеков
21
Кусков
33
Глойдман
33
Глойдман
21
Кусков
57
Тлехугов
55
Логачев
55
Логачев
57
Тлехугов
70
Григорян
23
Мусаев
23
Мусаев
70
Григорян
8
Магомедов
99
Суанов
99
Суанов
8
Магомедов
Остались в запасе
Спартак К
Машук-КМВ
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Александр Вязников
ЛЗ
23
Илья Кубышкин
ОП
47
Артем Котов
ЦП
84
Илья Воробьев
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
1
Александр Дьячков
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Александр Вязников
ЛЗ
23
Илья Кубышкин
ОП
47
Артем Котов
ЦП
84
Илья Воробьев
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Дьячков
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Тункин
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Спартак К - Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Стадион:
Урожай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
- : -
04.05.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
- : -
04.05.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
- : -
04.05.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
- : -
04.05.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
- : -
04.05.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
- : -
04.05.2024
Торпедо Миасс
Россия
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