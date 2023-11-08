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Машук-КМВ
Авангард
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
23 января 2021, 15:51
3
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
8 ноября 2023, 13:40
0
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
23 января 2021, 15:51
3
«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева
13 июля 2020, 15:10
4
Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»
1 июня 2020, 12:14
3
«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева
30 мая 2020, 10:17
3
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Машук-КМВ
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Авангард
1 : 1
07.04.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Авангард
1 : 0
20.04.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Спартак К
0 : 0
28.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Авангард
1 : 2
24.04.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Авангард
1 : 0
20.04.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Авангард
1 : 1
07.04.2024
Текстильщик

Машук-КМВ - Авангард: обзор матча 13 апреля 2024

Машук-КМВ
13.04.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
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Авангард
37' М. Тлехугов
55' М. Мусаев
38' Д. Малыхин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Машук-КМВ - Авангард
Матч завершен
Желтая карточка
Никита Глойдман
90'
87'
Замена
Даниэль Свинцов ️️️️➡️️ Иван Матюшенко
Замена
Никита Глойдман ️️️️➡️️ Марат Тлехугов
83'
Замена
Богдан Логачев ️️️️➡️️ Анзор Хутов
83'
81'
Желтая карточка
Расул Мицаев
81'
Желтая карточка
Эмрах Набатов
Желтая карточка
Марат Тлехугов
81'
77'
Замена
Александр Войнов ️️️️➡️️ Дмитрий Савин
Замена
Руслан Суанов ️️️️➡️️ Арутюн Григорян
76'
Замена
Руслан Хагур ️️️️➡️️ Николай Иванов
75'
70'
Желтая карточка
Андрей Ивантеев
61'
Замена
Игорь Гершун ️️️️➡️️ Никита Куприянов
61'
Замена
Эмрах Набатов ️️️️➡️️ Дмитрий Малыхин
61'
Замена
Илья Вольнов ️️️️➡️️ Владислав Игнатенко
ГОЛ! 2:1
Магомед Мусаев
55'
Замена
Магомед Мусаев ️️️️➡️️ Мутаалим Магомедов
46'
42'
Желтая карточка
Никита Куприянов
38'
ГОЛ! 1:1
Дмитрий Малыхин
ГОЛ! 1:0
Марат Тлехугов
37'
36'
Желтая карточка
Иван Матюшенко
Желтая карточка
Раджаб Гусенгаджиев
36'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
5
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Артур Кусков
ПЗ
6
Ислам Пеков
ОП
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Мутаалим Магомедов
АП
57
Марат Тлехугов
ПВ
7
Анзор Хутов
ПВ
Главный тренер
Артур Садиров
Авангард
1
Расул Мицаев
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Чибисов
ПЗ
71
Андрей Ивантеев
ПЗ
9
Никита Имуллин
ОП
37
Дмитрий Малыхин
ОП
74
Никита Куприянов
ЦП
7
Владислав Игнатенко
ЦП
88
Дмитрий Савин
ЛВ
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Машук-КМВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
77
Магомед Темишев
ПЗ
1
Александр Дьячков
ВР
23
Магомед Мусаев
ЦФ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
3
Руслан Хагур
ЛЗ
Авангард
46
Игорь Гершун
ЛВ
63
Илья Вольнов
ПВ
77
Эмрах Набатов
ЦП
60
Даниил Павлов
ЦФ
22
Александр Войнов
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
АП
13
Егор Скоробогатько
ВР
3-2-1-3-1
30
Саганович
4
Мачилов
5
Саидов
21
Кусков
6
Пеков
15
Гусенгаджиев
10
Иванов
70
Григорян
8
Магомедов
7
Хутов
57
Тлехугов
4-2-2-1-1
1
Мицаев
71
Ивантеев
3
Чибисов
5
Жилмостных
23
Кулешин
9
Имуллин
37
Малыхин
74
Куприянов
7
Игнатенко
88
Савин
17
Матюшенко
70
Григорян
99
Суанов
99
Суанов
70
Григорян
57
Тлехугов
33
Глойдман
33
Глойдман
57
Тлехугов
8
Магомедов
23
Мусаев
23
Мусаев
8
Магомедов
7
Хутов
55
Логачев
55
Логачев
7
Хутов
10
Иванов
3
Хагур
3
Хагур
10
Иванов
74
Куприянов
46
Гершун
46
Гершун
74
Куприянов
7
Игнатенко
63
Вольнов
63
Вольнов
7
Игнатенко
37
Малыхин
77
Набатов
77
Набатов
37
Малыхин
88
Савин
22
Войнов
22
Войнов
88
Савин
17
Матюшенко
79
Свинцов
79
Свинцов
17
Матюшенко
Остались в запасе
Машук-КМВ
Авангард
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
77
Магомед Темишев
ПЗ
1
Александр Дьячков
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
60
Даниил Павлов
ЦФ
13
Егор Скоробогатько
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
77
Магомед Темишев
ПЗ
1
Александр Дьячков
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
60
Даниил Павлов
ЦФ
13
Егор Скоробогатько
ВР
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Машук-КМВ - Авангард
3
5
Желтые карточки
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Олег Снегирев (Нижний Новгород)
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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- : -
04.05.2024
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04.05.2024
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- : -
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Торпедо Миасс
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Иртыш
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Динамо Бр
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- : -
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