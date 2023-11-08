Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
Воспитанник «Авангарда» погиб на СВО в 37 лет
«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА
«Ростов» подписал игрока «Авангарда» Ковалева
Защитник «Авангарда» Ковалeв: «До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход в «Ростов» состоится»
«Чемпионат»: «Авангард» отказал «Ростову» в трансфере Ковалева