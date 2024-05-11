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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Велес - Уфа
Велес - Уфа: обзор матча 11 мая 2024
Велес
11.05.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Уфа
88'
Замена
А. Лях
️️️️
Ш. Исаев
Замена
П. Карасев
️️️️
Г. Саркисян
86'
Замена
М. Матвеев
️️️️
М. Денилханов
80'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Гиоев
80'
74'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
Р. Гыстаров
Замена
Я. Фролов
️️️️
А. Шубин
72'
62'
Замена
Р. Минаев
️️️️
А. Гуренко
Замена
И. Котельников
️️️️
Я. Ивакин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
23
Алан Гиоев
ОП
81
Владимир Кобахидзе
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
17
Иван Котельников
ЦП
14
Ярослав Фролов
АП
11
Исмаил Дибиров
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
90
Андрей Лях
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шитов
22
Денилханов
3
Петрунин
80
Рыбалко
95
Магомадов
23
Гиоев
81
Кобахидзе
97
Шубин
47
Умаров
20
Ивакин
99
Саркисян
4-2-3-1
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
62
Карпов
44
Самсонов
10
Гыстаров
79
Троянов
11
Гуренко
88
Агеян
97
Пасевич
8
Исаев
22
Денилханов
71
Матвеев
71
Матвеев
22
Денилханов
23
Гиоев
18
Карасев
18
Карасев
23
Гиоев
20
Ивакин
17
Котельников
17
Котельников
20
Ивакин
97
Шубин
14
Фролов
14
Фролов
97
Шубин
8
Исаев
90
Лях
90
Лях
8
Исаев
10
Гыстаров
13
Григорьев
13
Григорьев
10
Гыстаров
11
Гуренко
77
Минаев
77
Минаев
11
Гуренко
Остались в запасе
Велес
Уфа
5
Артур Колосков
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
76
Денис Рубанов
ЦФ
77
Олег Смирнов
ПВ
11
Исмаил Дибиров
АП
9
Евгений Песиков
ЛВ
9
Илья Востриков
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
5
Артур Колосков
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
76
Денис Рубанов
ЦФ
77
Олег Смирнов
ПВ
11
Исмаил Дибиров
АП
9
Евгений Песиков
ЛВ
9
Илья Востриков
ЦФ
Остались в запасе
9
Хайдар Халилов
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
8
Алихан Шаваев
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Велес - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
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