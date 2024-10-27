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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
БАТЭ-2 - Белшина
БАТЭ-2 - Белшина: обзор матча 27 октября 2024
БАТЭ-2
27.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Первая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Белшина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча БАТЭ-2 - Белшина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Минск-2
2 : 2
22.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Динамо-2 Минск
2 : 2
18.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 33 тур
БАТЭ-2
0 : 2
15.11.2026
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Лида
3 : 1
07.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
БАТЭ-2
2 : 4
31.10.2026
Нива Долбизно
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
0 : 2
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
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