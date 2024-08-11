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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Локомотив Г - Барановичи
Локомотив Г - Барановичи: обзор матча 11 августа 2024
Локомотив Г
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Беларусь. Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Барановичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Локомотив Г - Барановичи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Барановичи
0 : 1
23.11.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
20.11.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Локомотив Г
1 : 0
15.11.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Юни Икс Лабс
2 : 2
08.11.2025
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Локомотив Г
3 : 0
01.11.2025
Осиповичи
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
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