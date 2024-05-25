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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 25 мая 2024
Лион
25.05.2024, суббота, 22:00
Франция. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
ПСЖ
55'
Д. О'Брайен
22'
У. Дембеле
34'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - ПСЖ
90'
+2
Замена
М. Асенсио
️️️️
У. Дембеле
Желтая карточка
Н. Тальяфико
88'
88'
Желтая карточка
У. Дембеле
Замена
М. Бальде
️️️️
Н. Матич
86'
85'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Б. Барколя
Замена
М. Фофана
️️️️
С. Бенрахма
74'
Замена
О. Мангала
️️️️
К. Толиссо
74'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
К. Мата
73'
Замена
Э. Нуама
️️️️
Р. Шерки
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. О'Брайен
Пас отдал
Р. Шерки
55'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
45'
+2
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Руис
22'
ГОЛ! 0:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Н. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Мама Бальде
ПВ
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-1-3-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
15
Чалета-Цар
15
О'Брайен
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
8
Какере
10
Бенрахма
10
Шерки
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
4
Бералдо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
29
Барколя
10
Мбаппе
8
Толиссо
23
Мангала
23
Мангала
8
Толиссо
22
Мата
6
Мэйтленд-Найлс
6
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
18
Матич
17
Бальде
17
Бальде
18
Матич
10
Бенрахма
39
Фофана
39
Фофана
10
Бенрахма
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Дембеле
10
Асенсио
10
Асенсио
10
Дембеле
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
10
28
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
11
Офсайды
2
3
Количество передач
341
776
Сейвы
8
1
Точность передач %
77
92
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
7
22
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
- : -
04.12.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Пьер Моруа
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