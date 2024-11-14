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Расписание матчей
Таджикистан. Высшая лига
Хосилот - Истиклол
Хосилот - Истиклол: обзор матча 14 ноября 2024
Хосилот
14.11.2024, четверг, 12:30
Таджикистан. Высшая лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Истиклол
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хосилот - Истиклол
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хосилот
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Хосилот
0 : 0
14.11.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Худжанд
1 : 0
06.11.2026
Хосилот
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Баркчи
1 : 1
30.10.2026
Хосилот
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Хосилот
0 : 3
24.10.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Равшан
1 : 1
11.10.2026
Хосилот
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Истиклол
0 : 0
25.11.2026
Истаравшан
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Баркчи
1 : 5
23.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истиклол
1 : 0
07.11.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
ЦСКА Дш
0 : 1
01.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Истиклол
1 : 1
28.10.2026
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11 января
Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
2025.12.23 12:09
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
2025.12.22 22:40
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Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
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