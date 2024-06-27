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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Тараз - Актобе-М
Тараз - Актобе-М: обзор матча 27 июня 2024
Тараз
27.06.2024, четверг, 17:00
Казахстан. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Актобе-М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тараз - Актобе-М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Актобе-М
2 : 4
22.10.2026
Астана-М
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Хан-Тенгри
2 : 1
15.10.2026
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Актобе-М
4 : 4
08.10.2026
Тобол-М
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Арыс
4 : 1
17.09.2026
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
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Тараз
Актобе-М
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»
2018.01.06 14:22
2
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»
2018.01.06 14:22
2
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
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