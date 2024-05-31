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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Кайсар Жас - Акжайык
Кайсар Жас - Акжайык: обзор матча 31 мая 2024
Кайсар Жас
31.05.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Акжайык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайсар Жас - Акжайык
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайсар Жас
Казахстан. Первая лига, 30 тур
Окжетпес
5 : 0
25.10.2024
Кайсар Жас
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Кайсар Жас
0 : 0
18.10.2024
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Кайсар Жас
1 : 4
10.10.2024
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Актобе-М
1 : 3
03.10.2024
Кайсар Жас
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Кайсар Жас
1 : 4
27.09.2024
Улытау
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 30 тур
Батыр
3 : 0
25.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Акжайык
0 : 3
17.10.2024
Улытау
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Акжайык
1 : 0
11.10.2024
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Каспий
3 : 0
03.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Арыс
0 : 1
27.09.2024
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2016.03.26 12:01
3
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Чернышов: «В Казахстане барана резали перед началом сезона на удачу, а затем – съели»
2016.11.23 10:57
4
Аршавин заработал пенальти и отдал голевую передачу в матче против «Акжайыка»
2016.05.29 17:22
3
Аршавин дебютировал за «Кайрат»
2016.04.03 20:51
4
Дебют Аршавина за «Кайрат» может состояться 2 апреля
2016.03.26 12:01
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