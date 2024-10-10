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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Кайсар Жас - Хан-Тенгри
Кайсар Жас - Хан-Тенгри: обзор матча 10 октября 2024
Кайсар Жас
10.10.2024, четверг, 14:00
Казахстан. Первая лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Хан-Тенгри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайсар Жас - Хан-Тенгри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсар Жас
Казахстан. Первая лига, 30 тур
Окжетпес
5 : 0
25.10.2024
Кайсар Жас
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Кайсар Жас
0 : 0
18.10.2024
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Кайсар Жас
1 : 4
10.10.2024
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Актобе-М
1 : 3
03.10.2024
Кайсар Жас
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Кайсар Жас
1 : 4
27.09.2024
Улытау
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Каспий-М
2 : 3
22.10.2026
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Хан-Тенгри
2 : 1
15.10.2026
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Батыр
1 : 1
09.10.2026
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Хан-Тенгри
0 : 2
18.09.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
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