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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Нордшелланд
Копенгаген - Нордшелланд: обзор матча 26 мая 2024
Копенгаген
26.05.2024, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
36'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Нордшелланд
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Э. Ахури
85'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Классон
85'
79'
Замена
М. Хансен
️️️️
А. Нагало
Замена
С. Маккена
️️️️
Д. Вавро
79'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
П. Анкерсен
73'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Клем
73'
Желтая карточка
Д. Вавро
66'
66'
Замена
Р. Асконе
️️️️
Б. Нигрен
61'
Замена
О. Антман
️️️️
З. Сертдемир
61'
Замена
Л. Хей
️️️️
М. Ингвартсен
53'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
П. Анкерсен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Марио Доржель
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
2
Анкерсен
3
Вавро
4
Дикс
36
Клем
10
Эльюнусси
8
Маттссон
99
Ахури
9
Оскарссон
7
Классон
3-2-1-2-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
2
Вилладсен
24
Свенссон
16
Сертдемир
8
Нигрен
21
Шельдеруп
15
Осман
7
Ингвартсен
2
Анкерсен
24
Мелинг
24
Мелинг
2
Анкерсен
3
Вавро
26
Маккена
26
Маккена
3
Вавро
7
Классон
21
Лерагер
21
Лерагер
7
Классон
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
99
Ахури
17
Ларссон
17
Ларссон
99
Ахури
7
Ингвартсен
3
Хей
3
Хей
7
Ингвартсен
8
Нигрен
27
Асконе
27
Асконе
8
Нигрен
39
Нагало
9
Хансен
9
Хансен
39
Нагало
16
Сертдемир
11
Антман
11
Антман
16
Сертдемир
Остались в запасе
Копенгаген
Нордшелланд
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Марио Доржель
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Марио Доржель
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Нордшелланд
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
9
Офсайды
1
2
Количество передач
454
582
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
Паркен
Новости команд
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