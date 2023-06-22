Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
Сычев стал президентом омского клуба
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
Сычев стал президентом омского клуба
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
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РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»