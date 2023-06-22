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Иртыш
Машук-КМВ
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
0
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
22 июня 2023, 12:16
3
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
0
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
22 июня 2023, 12:16
3
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
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Все
Иртыш
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Химик
1 : 1
13.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Калуга
0 : 0
20.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Волга
4 : 0
28.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 0
24.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Калуга
0 : 0
20.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Химик
1 : 1
13.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ

Иртыш - Машук-КМВ: обзор матча 07 апреля 2024

Иртыш
07.04.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
0 : 1
Матч завершен
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Машук-КМВ
12' А. Хутов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Иртыш - Машук-КМВ
Матч завершен
Желтая карточка
Кирилл Сараев
90' +1
90'
Желтая карточка
Руслан Суанов
84'
Замена
Богдан Логачев ️️️️➡️️ Ислам Пеков
84'
Замена
Андрей Елисеев ️️️️➡️️ Арутюн Григорян
84'
Замена
Руслан Суанов ️️️️➡️️ Марат Тлехугов
75'
Замена
Магомед Мусаев ️️️️➡️️ Анзор Хутов
Замена
Линар Шарифуллин ️️️️➡️️ Денис Чушъялов
75'
Замена
Илья Карпук ️️️️➡️️ Артур Шлеермахер
75'
64'
Желтая карточка
Николай Иванов
Замена
Владимир Лаптев ️️️️➡️️ Азнаур Герюгов
60'
Замена
Булат Садыков ️️️️➡️️ Халид Шахтиев
60'
18'
Замена
Мутаалим Магомедов ️️️️➡️️ Магомед Магомедов
12'
ГОЛ! 0:1
Анзор Хутов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Кирилл Сараев
ЦЗ
3
Максим Полковников
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Денис Чушъялов
ОП
44
Азнаур Герюгов
ОП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
76
Никита Ершов
ЛВ
17
Артур Шлеермахер
ЛВ
27
Сергей Алексеев
ПВ
11
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кучерявых
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
5
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Артур Кусков
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
6
Ислам Пеков
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
7
Анзор Хутов
ПВ
57
Марат Тлехугов
ПВ
7
Магомед Магомедов
ПВ
Главный тренер
Артур Садиров
Иртыш
23
Владимир Лаптев
ЛВ
44
Булат Садыков
ЦЗ
18
Вячеслав Гордиенко
ПВ
16
Роман Райфегерсте
ВР
99
Илья Карпук
ЦФ
33
Линар Шарифуллин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
61
Александр Босов
ПВ
31
Константин Шохин
ЦП
Машук-КМВ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
1
Александр Дьячков
ВР
8
Мутаалим Магомедов
АП
3-2-1-3-1
60
Полетаев
6
Сараев
3
Полковников
40
Шахтиев
21
Чушъялов
44
Герюгов
8
Подоксенов
17
Шлеермахер
76
Ершов
27
Алексеев
11
Разборов
3-2-1-3-1
30
Саганович
21
Кусков
5
Саидов
4
Мачилов
15
Гусенгаджиев
6
Пеков
10
Иванов
7
Магомедов
70
Григорян
57
Тлехугов
7
Хутов
44
Герюгов
23
Лаптев
23
Лаптев
44
Герюгов
40
Шахтиев
44
Садыков
44
Садыков
40
Шахтиев
17
Шлеермахер
99
Карпук
99
Карпук
17
Шлеермахер
21
Чушъялов
33
Шарифуллин
33
Шарифуллин
21
Чушъялов
6
Пеков
55
Логачев
55
Логачев
6
Пеков
70
Григорян
27
Елисеев
27
Елисеев
70
Григорян
7
Хутов
23
Мусаев
23
Мусаев
7
Хутов
57
Тлехугов
99
Суанов
99
Суанов
57
Тлехугов
7
Магомедов
8
Магомедов
8
Магомедов
7
Магомедов
Остались в запасе
Иртыш
Машук-КМВ
18
Вячеслав Гордиенко
ПВ
16
Роман Райфегерсте
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
61
Александр Босов
ПВ
31
Константин Шохин
ЦП
Главный тренер
Андрей Кучерявых
33
Никита Глойдман
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
18
Вячеслав Гордиенко
ПВ
16
Роман Райфегерсте
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
61
Александр Босов
ПВ
31
Константин Шохин
ЦП
Остались в запасе
33
Никита Глойдман
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Главный тренер
Андрей Кучерявых
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Иртыш - Машук-КМВ
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников (Астрахань)
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
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- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
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Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
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- : -
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Иртыш
- : -
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Спартак К
- : -
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Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
- : -
04.05.2024
Торпедо Миасс
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