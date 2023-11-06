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Машук-КМВ
Химик
Колыванов покинул клуб Второй лиги
28 марта, 16:02
2
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
6 ноября 2023, 12:53
0
«Шинник» Евсеева победил девятый раз подряд
19 сентября 2021, 22:00
2
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
Колыванов покинул клуб Второй лиги
28 марта, 16:02
2
Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы
6 ноября 2023, 12:53
0
«Шинник» Евсеева победил девятый раз подряд
19 сентября 2021, 22:00
2
«Анжи» отдал двух футболистов в аренду в ПФЛ
20 июля 2015, 16:48
31
«Амкар» подписал контракт с Джикией
10 июля 2015, 09:04
5
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Машук-КМВ
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0 : 1
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Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Химик
1 : 1
07.04.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Химик
1 : 1
13.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Бр
4 : 4
28.04.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Волга
0 : 1
24.04.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Авангард
1 : 0
20.04.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Химик
1 : 1
13.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Химик
1 : 1
07.04.2024
Калуга

Машук-КМВ - Химик: обзор матча 03 апреля 2024

Машук-КМВ
03.04.2024, среда, 15:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
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Химик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Машук-КМВ - Химик
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Владимир Ермаков
Замена
Никита Глойдман ️️️️➡️️ Рустам Мачилов
87'
Замена
Руслан Суанов ️️️️➡️️ Арутюн Григорян
86'
84'
Замена
Леонид Юферов ️️️️➡️️ Александр Егурнев
77'
Желтая карточка
Алексей Сергиенко
Желтая карточка
Марат Тлехугов
76'
75'
Желтая карточка
Никита Абрамушкин
72'
Желтая карточка
Константин Морозов
Замена
Раджаб Гусенгаджиев ️️️️➡️️ Николай Иванов
66'
Замена
Магомед Магомедов ️️️️➡️️ Магомед Мусаев
66'
64'
Замена
Илья Анциферов ️️️️➡️️ Дмитрий Меренчуков
Замена
Богдан Логачев ️️️️➡️️ Артур Кусков
56'
Желтая карточка
Ислам Пеков
47'
40'
Желтая карточка
Сергей Доронин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
5
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Артур Кусков
ПЗ
6
Ислам Пеков
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
7
Анзор Хутов
ПВ
57
Марат Тлехугов
ПВ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
59
Константин Морозов
ЛЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
17
Никита Абрамушкин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
4
Владимир Ермаков
ОП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
21
Александр Егурнев
ЛВ
7
Сергей Тимошкин
ПВ
90
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Машук-КМВ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
55
Богдан Логачев
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
1
Александр Дьячков
ВР
Химик
77
Даниил Котельников
ЦП
22
Константин Щербаков
ПЗ
21
Леонид Юферов
ЦФ
6
Александр Сакович
ЦЗ
9
Илья Анциферов
ЦФ
13
Иван Сальников
ВР
11
Владимир Марков
ЦП
3-1-1-3-2
30
Саганович
4
Мачилов
5
Саидов
21
Кусков
6
Пеков
10
Иванов
7
Хутов
70
Григорян
57
Тлехугов
13
Бутенко
23
Мусаев
4-1-1-2-2
57
Шулкин
44
Чубукин
17
Абрамушкин
97
Доронин
59
Морозов
4
Ермаков
23
Сергиенко
7
Тимошкин
21
Егурнев
10
Беляков
90
Меренчуков
10
Иванов
15
Гусенгаджиев
15
Гусенгаджиев
10
Иванов
21
Кусков
55
Логачев
55
Логачев
21
Кусков
70
Григорян
99
Суанов
99
Суанов
70
Григорян
4
Мачилов
33
Глойдман
33
Глойдман
4
Мачилов
23
Мусаев
7
Магомедов
7
Магомедов
23
Мусаев
21
Егурнев
21
Юферов
21
Юферов
21
Егурнев
90
Меренчуков
9
Анциферов
9
Анциферов
90
Меренчуков
Остались в запасе
Машук-КМВ
Химик
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Главный тренер
Артур Садиров
77
Даниил Котельников
ЦП
22
Константин Щербаков
ПЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
13
Иван Сальников
ВР
11
Владимир Марков
ЦП
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Остались в запасе
77
Даниил Котельников
ЦП
22
Константин Щербаков
ПЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
13
Иван Сальников
ВР
11
Владимир Марков
ЦП
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Машук-КМВ - Химик
2
5
Желтые карточки
2
5
Информация о матче
Главный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
- : -
04.05.2024
Торпедо Миасс
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