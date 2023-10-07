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Машук-КМВ
Калуга
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
7 октября 2023, 19:40
2
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
4 августа 2022, 13:36
1
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
22 октября 2021, 14:57
2
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
7 октября 2023, 19:40
2
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
4 августа 2022, 13:36
1
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
22 октября 2021, 14:57
2
Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»
21 марта 2018, 15:37
51
Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей
24 августа 2016, 19:52
6
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Иртыш
0 : 1
07.04.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Химик
1 : 1
07.04.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
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2 : 1
13.04.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Калуга
0 : 0
20.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
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0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
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4 : 1
28.04.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Авангард
1 : 2
24.04.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Калуга
0 : 0
20.04.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Химик
1 : 1
07.04.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Калуга
3 : 3
03.04.2024
Волга

Машук-КМВ - Калуга: обзор матча 30 марта 2024

Машук-КМВ
30.03.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
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Калуга
47' Б. Рогочий
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Машук-КМВ - Калуга
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Данил Полях
80'
Замена
Данил Полях ️️️️➡️️ Тимур Абдрашитов
Замена
Мутаалим Магомедов ️️️️➡️️ Раджаб Гусенгаджиев
77'
Замена
Богдан Логачев ️️️️➡️️ Ислам Пеков
77'
72'
Замена
Максим Ставцев ️️️️➡️️ Данил Новиков
72'
Замена
Александр Голубцов ️️️️➡️️ Даниил Князев
Замена
Марат Тлехугов ️️️️➡️️ Арутюн Григорян
67'
66'
Желтая карточка
Богдан Рогочий
63'
Замена
Вадим Карев ️️️️➡️️ Дмитрий Захаров
Замена
Магомед Мусаев ️️️️➡️️ Никита Глойдман
57'
Замена
Рустам Мачилов ️️️️➡️️ Магомед Магомедов
57'
47'
ГОЛ! 0:1
Богдан Рогочий
Пенальти не реализован
Анзор Хутов
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Артур Кусков
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
6
Ислам Пеков
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
7
Магомед Магомедов
ПВ
7
Анзор Хутов
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Калуга
31
Артем Герасимов
ВР
22
Артем Гуца
ЛЗ
15
Богдан Рогочий
ЦЗ
13
Илья Клементьев
ЦЗ
14
Иван Рапаков
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
8
Даниил Князев
ЦП
28
Данил Новиков
АП
70
Дмитрий Захаров
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
44
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Машук-КМВ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
АП
1
Александр Дьячков
ВР
57
Марат Тлехугов
ПВ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
Калуга
19
Евгений Игнатович
ЦЗ
18
Денис Романюк
ЛВ
74
Павел Ковалёв
ВР
5
Александр Голубцов
АП
11
Максим Ставцев
ЦФ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
99
Данил Полях
ПВ
17
Александр Бастрыкин
ЦП
10
Вадим Карев
ЛВ
3-2-1-3-1
30
Саганович
33
Глойдман
5
Саидов
21
Кусков
15
Гусенгаджиев
6
Пеков
10
Иванов
7
Магомедов
70
Григорян
7
Хутов
13
Бутенко
4-1-1-2-2
31
Герасимов
14
Рапаков
15
Рогочий
13
Клементьев
22
Гуца
6
Козлов
8
Князев
70
Захаров
28
Новиков
44
Абдрашитов
9
Каменщиков
15
Гусенгаджиев
8
Магомедов
8
Магомедов
15
Гусенгаджиев
70
Григорян
57
Тлехугов
57
Тлехугов
70
Григорян
6
Пеков
55
Логачев
55
Логачев
6
Пеков
7
Магомедов
4
Мачилов
4
Мачилов
7
Магомедов
33
Глойдман
23
Мусаев
23
Мусаев
33
Глойдман
8
Князев
5
Голубцов
5
Голубцов
8
Князев
28
Новиков
11
Ставцев
11
Ставцев
28
Новиков
44
Абдрашитов
99
Полях
99
Полях
44
Абдрашитов
70
Захаров
10
Карев
10
Карев
70
Захаров
Остались в запасе
Машук-КМВ
Калуга
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Главный тренер
Артур Садиров
19
Евгений Игнатович
ЦЗ
18
Денис Романюк
ЛВ
74
Павел Ковалёв
ВР
20
Роберт Кортяев
ЛВ
17
Александр Бастрыкин
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Остались в запасе
19
Евгений Игнатович
ЦЗ
18
Денис Романюк
ЛВ
74
Павел Ковалёв
ВР
20
Роберт Кортяев
ЛВ
17
Александр Бастрыкин
ЦП
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Машук-КМВ - Калуга
2
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
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- : -
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Торпедо Миасс
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