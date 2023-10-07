Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»
Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей