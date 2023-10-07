Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты

«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов

«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий

Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты

Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»

РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды