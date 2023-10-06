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Химки-М
Строгино
«Химки» уволили Билялетдинова
6 октября 2023, 22:05
5
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
18 июня 2022, 22:00
8
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
6 июня 2022, 12:32
5
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
5 июня 2022, 21:20
17
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
23 мая 2022, 21:38
5
«Химки» уволили Билялетдинова
6 октября 2023, 22:05
5
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
10 августа 2018, 21:57
5
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
18 июня 2022, 22:00
8
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
6 июня 2022, 12:32
5
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
5 июня 2022, 21:20
17
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
23 мая 2022, 21:38
5
«Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова
11 декабря 2021, 14:53
2
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Химки-М
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Строгино
2 : 1
07.04.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Химки-М
0 : 0
07.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Квант
0 : 5
14.04.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Орел
1 : 2
14.04.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Химки-М
1 : 0
21.04.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Квант
0 : 1
28.04.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Химки-М
1 : 0
21.04.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Орел
1 : 2
14.04.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Химки-М
0 : 0
07.04.2024
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Динамо Вл
1 : 0
27.04.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Квант
0 : 5
14.04.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Строгино
2 : 1
07.04.2024
СКА-Хабаровск-2

Химки-М - Строгино: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Химки-М
05.05.2024, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
- : -
Не начался
Строгино
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Статистика матча Химки-М - Строгино
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
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Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
- : -
04.05.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Сахалин
- : -
05.05.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Химки-М
- : -
05.05.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Композит
- : -
05.05.2024
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
- : -
05.05.2024
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Спартак Т
- : -
04.05.2024
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Сахалин
- : -
05.05.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Химки-М
- : -
05.05.2024
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Композит
- : -
05.05.2024
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
- : -
05.05.2024
Орел
Россия
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