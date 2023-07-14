«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче

«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода

Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»

«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына