«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч
«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
«Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова