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РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
«Матч ТВ»: «Спартак» просматривает полузащитника «Строгино» Соколова
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч