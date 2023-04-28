Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч

В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»

«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге

Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию

«Все очень раздуто». Гендиректор «Строгино» – об отстранении Широкова от футбола на полгода

Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»

«Вы пидорасы ***, я вам *** сломаю, вы больше судить не будете». Широков – судьям после поражения команды его сына

РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам