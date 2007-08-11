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Химки - Динамо
Химки - Динамо: обзор матча 11 августа 2007
Химки
11.08.2007, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
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Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
О. Целовальников (Астрахань)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:25; НТВ+ "НАШ ФУТБОЛ" 19:30; Совместно с fcdin.com
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