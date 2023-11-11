Севастополь

Автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чечне
Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
Автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чечне
Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма
Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги
«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост
Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
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Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
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